الرياضة
تألق مغربي بطواف بنين
فاز الدراج المغربي عادل العرباوي، بالجائزة الكبرى لكوتونو، المدرجة ضمن النسخة 17 من طواف بنين الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، في مدار مغلق شمل 12 دورة، على مسافة تجاوز 105 كيلومترات. وقطع العرباوي المسافة في ظرف ساعتين و28 دقيقة و12 ثانية، بسرعة تجاوزت 42 كيلومترا في الساعة، متفوقا على الألماني مارسيلأكمل القراءة »
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