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تكريم شوقي بالفقيه بنصالح
حظي الفنان عبد اللطيف شوقي بتكريم خلال تظاهرة فنية نظمتها جمعية ملتقى الطفولة والشباب فرع الفقيه بن صالح، بشراكة مع الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية. وعبر عبد اللطيف شوقي عن امتنانه الكبير للجمعية على هذه المبادرة التي وصفها ب”الجميلة والرائعة”، مؤكدا أنها تبرز اهتمام فعاليات المجتمع المدني بكل ما هوأكمل القراءة »
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