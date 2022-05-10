fbpx
اذاعة وتلفزيون

تكريم شوقي بالفقيه بنصالح

منذ 29 ثانية
حظي الفنان عبد اللطيف شوقي بتكريم خلال تظاهرة فنية نظمتها جمعية ملتقى الطفولة والشباب فرع الفقيه بن صالح، بشراكة مع الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية. وعبر عبد اللطيف شوقي عن امتنانه الكبير للجمعية على هذه المبادرة التي وصفها ب”الجميلة والرائعة”، مؤكدا أنها تبرز اهتمام فعاليات المجتمع المدني بكل ما هوأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 29 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة