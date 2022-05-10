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الرياضة

منتخب “الفوتصال” يستعد دون محترفين

منذ 11 ثانية
عاد إلى المعمورة والدكيك يستدعي 17 لاعبا عاد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، أمس (الاثنين)، إلى مركز محمد السادس في المعمورة، ضاحية سلا، تحضيرا للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، على أن يغادر، بعد غد (الأربعاء). ويعد هذا المعسكر المغلق، الذي يستغرق ثلاثة أيام فقط، الثاني من نوعه في أقل من شهر،أكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية
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