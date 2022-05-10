الرياضة
أمل آسفي يغادر القسم الثاني هواة
الفريق العبدي يعود إلى بطولة الأمل و14 فريقا نزلت إلى الأقسام الشرفية لم يشفع الفوز العريض الذي حققه أمل أولمبيك آسفي على حساب مضيفه قصبة تملالت، بستة أهداف لصفر، أول أمس (الأحد)، لحساب الدورة الأخيرة من بطولة القسم الثاني هواة في ضمانه البقاء بهذا القسم. وكان أمل الفريق العبدي يحتاجأكمل القراءة »
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