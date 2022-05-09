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الصباح الفني

عرض‭ “‬سوق‭ ‬لكلام‭” ‬بالجديدة

منذ 3 دقائق
ملصق‭ ‬المسرحية‭ (‬خاص‭)‬
المسرحية‭ ‬تعالج‭ ‬الفوضى‭ ‬التي‭ ‬تسود‭ ‬المؤسسات‭ ‬الفنية قدمت‭ ‬أخيرا‭ ‬فرقة‭ “‬منيرفيا‭” ‬للمسرح‭ ‬والثقافة‭ ‬مسرحيتها‭ ‬الجديدة‭ ‬الموسومة‭ ‬ب‭”‬سوق‭ ‬لكلام‭”‬،‭ ‬بمسرح‭ ‬الحي‭ ‬البرتغالي‭ ‬بالجديدة‭. ‬ويندرج‭ ‬هذا‭ ‬العمل،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭”‬مهرجان‭ ‬مزاغان‭”‬،‭ ‬المنظم‭ ‬من‭ ‬بمناسبة‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬الماضي،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فيدراليات‭”‬مزاغان‭” ‬للفرق‭ ‬المسرحية‭.‬ ‭ ‬وكتب‭ ‬المسرحية‭ ‬أحمد‭ ‬مخنت‭ ‬وكلف‭ ‬بالدراماتورجيا‭ ‬والإخراج‭ ‬ياسين‭ ‬الخمليشي‭. ‬وقامت‭أكمل القراءة »


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