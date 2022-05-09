الصباح الفني
عرض “سوق لكلام” بالجديدة
المسرحية تعالج الفوضى التي تسود المؤسسات الفنية قدمت أخيرا فرقة “منيرفيا” للمسرح والثقافة مسرحيتها الجديدة الموسومة ب”سوق لكلام”، بمسرح الحي البرتغالي بالجديدة. ويندرج هذا العمل، ضمن برنامج”مهرجان مزاغان”، المنظم من بمناسبة شهر رمضان الماضي، من قبل فيدراليات”مزاغان” للفرق المسرحية. وكتب المسرحية أحمد مخنت وكلف بالدراماتورجيا والإخراج ياسين الخمليشي. وقامتأكمل القراءة »
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