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أساتذة‭ ‬التعليم‭ ‬الفني‭ ‬ومسلسل‭ ‬التهميش‭ ‬والتفقير

منذ 9 دقائق
استبشرت‭ ‬أسرة‭ ‬التعليم‭ ‬الفني‭ ‬خيرا‭ ‬عندما‭ ‬نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الثقافية‭ ‬أيام‭ ‬5‭ ‬و6‭ ‬و7‭ ‬ماي‭ ‬1994‭ ‬المناظرة‭ ‬الأولى‭ ‬للتعليم‭ ‬الموسيقي‭ ‬بالرباط،‭ ‬خاصة‭ ‬أنها‭ ‬حظيت‭ ‬بالرعاية‭ ‬المولوية‭ ‬وبرسالة‭ ‬ملكية‭ ‬من‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬الحسن‭ ‬الثاني،‭ ‬والتي‭ ‬أثنت‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬التربوي‭ ‬لنساء‭ ‬ورجال‭ ‬التعليم‭ ‬الفني‭ ‬ونصت‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بوضعيتهم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمادية،‭أكمل القراءة »


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