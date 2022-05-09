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أساتذة التعليم الفني ومسلسل التهميش والتفقير
استبشرت أسرة التعليم الفني خيرا عندما نظمت وزارة الشؤون الثقافية أيام 5 و6 و7 ماي 1994 المناظرة الأولى للتعليم الموسيقي بالرباط، خاصة أنها حظيت بالرعاية المولوية وبرسالة ملكية من المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، والتي أثنت على الدور التربوي لنساء ورجال التعليم الفني ونصت على الاهتمام بوضعيتهم الإدارية والمادية،أكمل القراءة »
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