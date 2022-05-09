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صفقات‭ ‬اللاعبين‭… ‬رق‭ ‬أم‭ ‬عقود‭ ‬عمل؟

منذ 7 دقائق
يملكون‭ ‬‮«‬لامبورغيني‮»‬‭ ‬والطائرات‭ ‬الخاصة‭ ‬لكنهم‭ ‬يتعرضون‭ ‬للتشييء‭ ‬والمتاجرة‭ ‬ تتعدد‭ ‬الآراء‭ ‬وتختلف‭ ‬مشاربها‭ ‬وتتصدع‭ ‬بين‭ ‬مؤيد‭ ‬ومعارض،‭ ‬وبين‭ ‬مثن‭ ‬مفتخر‭ ‬ورافض‭ ‬متحفظ‭ ‬حول‭ ‬ظاهرة‭ ‬نعيشها‭ ‬ونتعايش‭ ‬معها‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬بعمق‭ ‬في‭ ‬أصولها‭ ‬و‭ ‬آثارها‭.‬ كثر‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬الألفية‭ ‬الثالثة‭ ‬عن‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬خاصة‭ ‬المحترفين،‭ ‬وأثمنتهم‭ ‬الخيالية‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬عنان‭أكمل القراءة »


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