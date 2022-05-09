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صفقات اللاعبين… رق أم عقود عمل؟
يملكون «لامبورغيني» والطائرات الخاصة لكنهم يتعرضون للتشييء والمتاجرة تتعدد الآراء وتختلف مشاربها وتتصدع بين مؤيد ومعارض، وبين مثن مفتخر ورافض متحفظ حول ظاهرة نعيشها ونتعايش معها دون النظر بعمق في أصولها و آثارها. كثر الحديث في الألفية الثالثة عن لاعبي كرة القدم، خاصة المحترفين، وأثمنتهم الخيالية التي بلغت عنانأكمل القراءة »
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