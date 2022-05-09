الصباح الفني
تكريم عيوش بفاس
ستحظى الممثلة أمل عيوش بتكريم بفاس يونيو المقبل خلال تظاهرة فنية اختارت أن تحتفي بها اعترافا بعطاءاتها في المجال الفني. وتعتبر أمل عيوش واحدة من ألمع الأسماء النسائية الفنية، التي تقمصت العديد من الأدوار في أعمال حظيت بنجاح كبير. وإلى جانب أمل عيوش سيكون ضمن لائحة المكرمين الممثلان محمد مفتاحأكمل القراءة »
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