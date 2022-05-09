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الصباح الفني

تكريم‭ ‬عيوش‭ ‬بفاس

منذ دقيقتين
ستحظى‭ ‬الممثلة‭ ‬أمل‭ ‬عيوش‭ ‬بتكريم‭ ‬بفاس‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرة‭ ‬فنية‭ ‬اختارت‭ ‬أن‭ ‬تحتفي‭ ‬بها‭ ‬اعترافا‭ ‬بعطاءاتها‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الفني‭.‬ وتعتبر‭ ‬أمل‭ ‬عيوش‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬الأسماء‭ ‬النسائية‭ ‬الفنية،‭ ‬التي‭ ‬تقمصت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأدوار‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬حظيت‭ ‬بنجاح‭ ‬كبير‭.‬ وإلى‭ ‬جانب‭ ‬أمل‭ ‬عيوش‭ ‬سيكون‭ ‬ضمن‭ ‬لائحة‭ ‬المكرمين‭ ‬الممثلان‭ ‬محمد‭ ‬مفتاح‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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