الرياضة
الوداد يضع قدما في نهائي الأبطال
قسا على بيترو أتلتيكو بميدانه وحقق أرقاما قياسية جديدة بات الوداد أول فريق إفريقي، يحقق أربعة انتصارات خارج الميدان، في نسخة واحدة من عصبة الأبطال، عندما فاز أول أمس (السبت)، على بيترو أتلتيكو الأنغولي، بملعب 11 نونبر، بثلاثة أهداف لواحد، لحساب ذهاب نصف نهائي البطولة الأغلى قاريا، ليضع قدما فيأكمل القراءة »
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