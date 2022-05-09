الرياضة
كورونا يلغي ملتقيين في الصين
أعلن منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى، إلغاء ملتقيي شينغين وشنغهاي الصينيين، بسبب تعزيز السلطات المحلية للقيود لمحاربة فيروس كورونا، الذي عاد للانتشار في الصين. وأكد المنظمون أن لقاء خورزوف البولندي، سيحل مكان لقاء شينغين، في 6 غشت المقبل، فيما لم يتم بعد برمجة لقاء شنغهاي، الذي كان مقررا في 30أكمل القراءة »
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