الرياضة
الجيش يغرق وادي زم
فاندربروك يعتذر عن سلوكه في مباراة الوداد والفريق العسكري يحضر للنهائي قرب الجيش الملكي منافسه سريع وادي زم من النزول إلى القسم الثاني، بعدما هزمه بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (السبت)، بملعب البشير في المحمدية، لحساب الدورة 23 من منافسات البطولة. وفشل سريع وادي زم فيأكمل القراءة »
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