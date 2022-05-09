الصباح الفني
عزيزي يروج لـ”قرعة ميريكان”
نشر الممثل المغربي فيصل عزيزي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، الإعلان الترويجي لفيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “قرعة ميريكان”. وشارك عزيزي مع متتبيعه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، “البرومو” الترويجي للعمل محددا موعد طرحه بالقاعات السينمائية. ومن جانبه، روج عزيز الحطاب، عبر حسابه الرسميأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا