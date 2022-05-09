وطنية
مراسيم تعويضات القضاة في خبر كان
أزيد من ثلاث سنوات على صدورها دون تفعيل وقضاة مستاؤون من طول الانتظار لم يكتب بعد للقضاة أن يحصلوا على تعويضاتهم المتعلقة بمهام التسيير الإداري، رغم صدور المرسوم الخاص بها لأزيد من ثلاث سنوات، وأثارت التأخيرات بشأن الاستحقاقات المالية للقضاة نقاشا واسعا بينهم، إذ اعتبر بعضهم أن الاستقلال المالي للسلطةأكمل القراءة »
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