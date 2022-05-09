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وطنية

مراسيم‭ ‬تعويضات‭ ‬القضاة‭ ‬في‭ ‬خبر‭ ‬كان

منذ 8 دقائق
الجباري‭ ‬كشف‭ ‬غياب‭ ‬مبررات‭ ‬لتأخير‭ ‬صرف‭ ‬تعويضات‭ ‬القضاة‭   (‬أرشيف‭)‬
أزيد‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬صدورها‭ ‬دون‭ ‬تفعيل‭ ‬وقضاة‭ ‬مستاؤون‭ ‬من‭ ‬طول‭ ‬الانتظار لم‭ ‬يكتب‭ ‬بعد‭ ‬للقضاة‭ ‬أن‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬تعويضاتهم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمهام‭ ‬التسيير‭ ‬الإداري،‭ ‬رغم‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭ ‬لأزيد‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وأثارت‭ ‬التأخيرات‭ ‬بشأن‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬المالية‭ ‬للقضاة‭ ‬نقاشا‭ ‬واسعا‭ ‬بينهم،‭ ‬إذ‭ ‬اعتبر‭ ‬بعضهم‭ ‬أن‭ ‬الاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬للسلطة‭أكمل القراءة »


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