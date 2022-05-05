الصباح الفني
احتفـاء ملحونـي ببرقيـة
أمسية تراثية بأزمور واستعادة قصائد الشاعر الذي عاش في القرن 19 نظمت الجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية بالجديدة، بشراكة مع المجلس الجماعي لأزمور وبتنسيق مع حركة معا إلى جانب جمعية أحمد برقية للملحون، ليلة رمضانية، أخيرا، بقاعة بلدية أزمور. وجاء تنظيم هذه الأمسية الفنية، احتفاء بأحد رموز شعر الملحون الأزموريأكمل القراءة »
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