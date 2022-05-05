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الصباح الفني

احتفـاء‭ ‬ملحونـي‭ ‬ببرقيـة

منذ 5 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬الحفل‭ (‬خاص‭)‬
أمسية‭ ‬تراثية‭ ‬بأزمور‭ ‬واستعادة‭ ‬قصائد‭ ‬الشاعر‭ ‬الذي‭ ‬عاش‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬19 نظمت‭ ‬الجمعية‭ ‬الإقليمية‭ ‬للشؤون‭ ‬الثقافية‭ ‬بالجديدة،‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الجماعي‭ ‬لأزمور‭ ‬وبتنسيق‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬معا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جمعية‭ ‬أحمد‭ ‬برقية‭ ‬للملحون،‭ ‬ليلة‭ ‬رمضانية،‭ ‬أخيرا،‭ ‬بقاعة‭ ‬بلدية‭ ‬أزمور‭.‬ ‭ ‬وجاء‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الأمسية‭ ‬الفنية،‭ ‬احتفاء‭ ‬بأحد‭ ‬رموز‭ ‬شعر‭ ‬الملحون‭ ‬الأزموري‭أكمل القراءة »


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