الرياضة
لعرج تتألق بستوكهولم
فازت البطلة المغربية ندى لعرج بالميدالية البرونزية لوزن أقل من 62 كيلوغراما، خلال الدوري الدولي للتايكواندو بستوكهولم السويدية. ونالت لعرج الميدالية البرونزية، بعد تفوقها في الدور الأول على الفنلندية مانينين جاسمين ب 14 نقطة مقابل خمس، قبل أن تطيح في الدور الثاني بالبلجيكية سارة شعري، وتتجاوز في ربع النهاية الإسبانيةأكمل القراءة »
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