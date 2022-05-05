الرياضة
بطولة الشاوية دكالة تصل السد
أسفرت القرعة التي أشرفت عليها عصبة الشاوية دكالة لكرة القدم، في ما يخص الفرق المشاركة في البطولة الجهوية، الخاصة بالفرق الأربعة المؤهلة لخوض غمار مباريات السد المؤدية إلى القسم الوطني الثاني للهواة، عن مواجهة النادي الإسماعيلي (الجديدة) للترجي الرياضي لابن سليمان، ومواجهة سبورتينغ برشيد لاتحاد بن أحمد. وستجري مباراتا نصفأكمل القراءة »
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