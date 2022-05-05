ملف الصباح
نقـاش صحـي
بنجبارة قالت إنه فتح النقاش لتبادل الآراء وكريطع أكد أن الاختلاف مطلوب أثار مسلسل “لمكتوب” للمخرج علاء أكعبون، قبل عرضه خلال رمضان، جدلا كبيرا، سيما بعد تداول خبر تطرقه لبعض تفاصيل حياة “شيخة”، والتي تجسد دورها الممثلة دنيا بوطازوت، على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور من كواليس تصوير أحد المشاهد،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا