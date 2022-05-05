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نقـاش صحـي

منذ دقيقة واحدة
بنجبارة قالت إنه فتح النقاش لتبادل الآراء وكريطع أكد أن الاختلاف مطلوب أثار مسلسل “لمكتوب” للمخرج علاء أكعبون، قبل عرضه خلال رمضان، جدلا كبيرا، سيما بعد تداول خبر تطرقه لبعض تفاصيل حياة “شيخة”، والتي تجسد دورها الممثلة دنيا بوطازوت، على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور من كواليس تصوير أحد المشاهد،أكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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