الرياضة
الملاكم باعلا يختفي بالتشيك
تبخر دون أن يشارك في أي نزال وصدمة بالبعثة المغربية تلقت الرياضة الوطنية ضربة موجعة ثانية، في أقل من شهر، بعد أن اختفى يونس باعلا، ملاكم المنتخب الوطني، في ظروف غامضة بالتشيك، على هامش الدورة 52 من الدوري الدولي “يوستي ناد لبيم”. وعلمت “الصباح”، أن باعلا اختفى عن بعثة المنتخبأكمل القراءة »
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