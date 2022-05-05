الرياضة
تهنئة ملكية لبايبانو
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى بشرى بايبانو، بعد الإنجاز الذي حققته برفعها العلم الوطني بقمة “أنابورنا”، بسلسلة جبال “الهيمالايا”. وأعرب الملك في هذه البرقية للبطلة المغربية، عن “أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموصول التوفيق في مسيرتها المتألقة نحو القمم العالية”. ومما جاء في برقية الملك “وإننا لنشيد بما فتئتأكمل القراءة »
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