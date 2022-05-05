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الرياضة

“الواف” مكتمل الصفوف بالخميسات

منذ 9 دقائق
يخوض الوداد الفاسي مباراته المقبلة أمام مضيفه الاتحاد الزموري للخميسات، بعد غد (السبت) بملعب 18 نونبر، لحساب الدورة 27 من منافسات القسم الثاني، مكتمل الصفوف. ويسترجع الفريق خدمات لاعبيه إدريس شاكور ومحمد أمين مربول إثر تماثلهما للشفاء من الاصابة، وهدافه يوسف لكحل بعد غياب استمر لأزيد من أربعة أشهر، بسببأكمل القراءة »


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