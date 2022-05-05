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الرياضة

فريق الأمن بطلا لدوري تاوجطات

منذ 8 دقائق
خطف فريق الأمن الوطني بعين تاوجطات، الأضواء بدوري الأمير مولاي الحسن لكرة القدم في نسخته الاولى، الذي أقيمت بالقاعة المغطاة المتعددة الرياضات. وأبان فريق رجال الأمن خلال المباراة النهائية التي جمعته بممثل إحدى الشركات الخاصة، على مستوى جيد، تفاعلت معه الجماهير الغفيرة التي فاق عددها ألف متفرج، وتمكن من حسمأكمل القراءة »


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