fbpx
منبر

البرلمان‭ ‬المتنقل‭… ‬تقريب‭ ‬السياسة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬

منذ 8 دقائق
البرلمان المتنقل سيزور جميع جهات المملكة (أرشيف)
مبادرة‭ ‬مدنية‭ ‬تروم‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬السياسي‭ ‬لدى‭ ‬الناشئة‭ ‬ الكثير‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المدنية،‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الشاب،‭ ‬أبانت‭ ‬عن‭ ‬مستوى‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النضج،‭ ‬إذ‭ ‬انتقل‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬المسابقات‭ ‬الصيفية‭ ‬أو‭ ‬الدوريات‭ ‬الرياضية،‭ ‬أو‭ ‬مسابقات‭ ‬الرسم‭ ‬أو‭ ‬تنظيف‭ ‬مكان‭ ‬عمومي‭ ‬معين،‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬آخر،‭ ‬يهتم‭ ‬بالرقي‭ ‬بوعي‭ ‬الشباب،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬المهارات‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة