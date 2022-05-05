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البرلمان المتنقل… تقريب السياسة من الشباب
مبادرة مدنية تروم تعزيز الوعي السياسي لدى الناشئة الكثير من المبادرات المدنية، التي يقودها الشاب، أبانت عن مستوى كبير من النضج، إذ انتقل الأمر من تنظيم المسابقات الصيفية أو الدوريات الرياضية، أو مسابقات الرسم أو تنظيف مكان عمومي معين، إلى مستوى آخر، يهتم بالرقي بوعي الشباب، وتمكينهم من المهاراتأكمل القراءة »
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