الرياضة
المولودية وتطوان أمام “الطاس”
الفريق الوجدي يشكو المالي سيلا والتطوانيون في ورطة أعلنت محكمة التحكيم الرياضية الدولية “طاس” فتح ملف المولودية الوجدية ضد اللاعب المالي يعقوبا سيلا، الذي تعاقد معه منذ موسم 2020-2021، وانفصلا في ظروف غامضة. وعلمت “الصباح”، أن المولودية الوجدية لم يستسغ حكم لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أنأكمل القراءة »
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