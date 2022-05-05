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الرياضة

المولودية وتطوان أمام “الطاس”

منذ 8 دقائق
الفريق الوجدي يشكو المالي سيلا والتطوانيون في ورطة أعلنت محكمة التحكيم الرياضية الدولية “طاس” فتح ملف المولودية الوجدية ضد اللاعب المالي يعقوبا سيلا، الذي تعاقد معه منذ موسم 2020-2021، وانفصلا في ظروف غامضة. وعلمت “الصباح”، أن المولودية الوجدية لم يستسغ حكم لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أنأكمل القراءة »


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