الرياضة
برنامج خاص للأسود قبل كأس العالم
فرضه انتهاء الدوريات الأوربية قبل انطلاق التجمع الإعدادي يستعد الطاقم التقني للمنتخب الوطني لوضع برنامج خاص للاعبين الممارسين ببلجيكا وهولندا وألمانيا، قبل التحاقهم بتجمع الأسود، المخصص لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، بالنظر إلى انتهاء المنافسات المحلية مبكرا. وعلمت “الصباح”، أن طاقم الأسود قرر وضع برنامج خاص للاعبين الممارسين ببلجيكا، بحكم أنأكمل القراءة »
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