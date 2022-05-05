الرياضة
منتخب الطاولة في بطولة إفريقية
يشارك دون استعداد وفي غياب منافسة محلية يشارك المنتخب الوطني المغربي لكرة الطاولة، بداية من اليوم (الخميس) في بطولة شمال إفريقيا بالجزائر، المؤهلة لبطولة إفريقيا 2022 وبطولة العالم 2023. وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة، في بلاغ رسمي، أن البطولة ستعرف مشاركة المنتخب الوطني، إلى جانب كل من الجزائر وتونسأكمل القراءة »
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