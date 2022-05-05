وطنية
دكاترة الإنعاش غاضبون على النقابات
يشتغلون بـ 1500 درهم شهريا والحوار الاجتماعي لم ينصفهم عبر 70 ألفا من حاملي الشهادات الجامعية عن استيائهم من عدم مناقشة ملفهم في جولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية في 30 أبريل الماضي. وبات من المؤكد أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لا يهتم بهذه الفئة بحكم ارتباطها ببرنامجأكمل القراءة »
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