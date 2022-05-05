الرياضة
23 مليون طلب لاقتناء تذاكر المونديال
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنه تلقى أكثر من 23 مليون طلب، من أجل اقتناء تذاكر مباريات كأس العالم، المقررة في قطر، نهاية السنة الجارية، خلال المرحلة الثالثة من بيع التذاكر. وأصدر “فيفا” بيانا ذكر فيه أن “شراء التذاكر شهد إقبالا كبيرا من مختلف أنحاء العالم”، مضيفا أن “دولأكمل القراءة »
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