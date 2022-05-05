الصباح الفني
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صورة بديزني لاند تكتشف خيانة زوجية كشفت إحدى مستخدمات موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” خيانة زوجها من خلال صورة التقطت خلال زيارة العائلة إلى ديزني لاند. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوضحت امرأة وأم لطفلين لم يتم الكشف عن اسمها في مقطع فيديو على “تيك توك” كيف كانت تراجعأكمل القراءة »
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