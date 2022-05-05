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وطنية

الساعة‭ ‬الإضافية‭ ‬تسائل‭ ‬أخنوش

منذ 8 دقائق
برلمانية‭ ‬اليسار‭ ‬طالبت‭ ‬بتخليص‭ ‬المغاربة‭ ‬من‭ ‬أضرارها‭ ‬الصحية‭ ‬والنفسية اختار‭ ‬تحالف‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار‭ ‬مساءلة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬مبررات‭ ‬التشبث‭ ‬بالساعة‭ ‬الإضافية،‭ ‬رغم‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬أثارتها‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬الأسر،‭ ‬بسبب‭ ‬مضاعفاتها‭ ‬النفسية‭ ‬والصحية‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭.‬‮ ‬ ودعت‭ ‬فاطمة‭ ‬التامني،‭ ‬النائبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬عن‭ ‬تحالف‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الحكومة،‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬الساعة‭ ‬الإضافية،‭ ‬نظرا‭أكمل القراءة »


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