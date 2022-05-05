وطنية
الساعة الإضافية تسائل أخنوش
برلمانية اليسار طالبت بتخليص المغاربة من أضرارها الصحية والنفسية اختار تحالف فدرالية اليسار مساءلة رئيس الحكومة بشأن مبررات التشبث بالساعة الإضافية، رغم الاحتجاجات التي أثارتها في أوساط الأسر، بسبب مضاعفاتها النفسية والصحية على الأطفال. ودعت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي الحكومة، إلى إلغاء الساعة الإضافية، نظراأكمل القراءة »
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