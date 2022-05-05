الصباح الفني
”عبيدات الرمى” تطلق “عندي عزيزة”
أطلقت مجموعة “عبيدات الرمى” بمناسبة عيد الفطر أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “عندي عزيزة”، والذي صورته على طريقة الفيديو كليب وجاء تكريما منها للجالية المغربية في الخارج. وتم إنجاز فيديو كليب “عندي عزيزة” بكندا تحت إدارة المخرج عبد العالي الحضري، وبتوزيع موسيقي من توقيع جمال حناف، وذلك على هامش إحياء مجموعةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا