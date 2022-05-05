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الصباح الفني

‭”‬عبيدات‭ ‬الرمى‭” ‬ تطلق‭ “‬عندي‭ ‬عزيزة‭”‬

منذ 5 دقائق
عبيدات‭ ‬الرمى‭    (‬خاص‭)‬
أطلقت‭ ‬مجموعة‭ “‬عبيدات‭ ‬الرمى‭” ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬أحدث‭ ‬أعمالها‭ ‬الغنائية‭ ‬بعنوان‭ “‬عندي‭ ‬عزيزة‭”‬،‭ ‬والذي‭ ‬صورته‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬الفيديو‭ ‬كليب‭ ‬وجاء‭ ‬تكريما‭ ‬منها‭ ‬للجالية‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬ وتم‭ ‬إنجاز‭ ‬فيديو‭ ‬كليب‭ “‬عندي‭ ‬عزيزة‭” ‬بكندا‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬المخرج‭ ‬عبد‭ ‬العالي‭ ‬الحضري،‭ ‬وبتوزيع‭ ‬موسيقي‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬جمال‭ ‬حناف،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬إحياء‭ ‬مجموعة‭أكمل القراءة »


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