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وطنية

وزراء‭ ‬بدون‭ ‬كتاب‭ ‬عامين

منذ 8 دقائق
وزراء‭ ‬ينتظرون‭ ‬موافقة‭ ‬أخنوش‭ ‬لفتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيح‭ ‬لشغل‭ ‬منصب‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭                                  (‬خاص‭)‬
المالية‭ ‬والفلاحة‭ ‬تبحثان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬بروفايل‮»‬‭ ‬مناسب‭ ‬ووزير‭ ‬‮«‬بامي‮»‬‭ ‬يجمد‭ ‬مهام‭ ‬الرجل‭ ‬الثاني‭  ‬ لم‭ ‬يجرؤ‭ ‬وزراء‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬اقتراحات‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التباري‭ ‬على‭ ‬منصب‭ ‬كاتب‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ “‬الكبرى‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬ظلت‭ ‬تعاني‭ ‬غياب‭ ‬منصب‭ ‬الرجل‭ ‬الثاني‭ ‬فيها‭.‬ وتأتي‭ ‬وزارة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬غادرها‭ ‬زهير‭ ‬الشرفي،‭أكمل القراءة »


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