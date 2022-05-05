وطنية
وزراء بدون كتاب عامين
المالية والفلاحة تبحثان عن «بروفايل» مناسب ووزير «بامي» يجمد مهام الرجل الثاني لم يجرؤ وزراء على تقديم اقتراحات لرئيس الحكومة، من أجل التباري على منصب كاتب عام في العديد من الوزارات “الكبرى”، التي ظلت تعاني غياب منصب الرجل الثاني فيها. وتأتي وزارة الاقتصاد والمالية، منذ أن غادرها زهير الشرفي،أكمل القراءة »
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