الرياضة
الجعدي المصاب يرافق الوداد
الطبيب استبعد مشاركته وقال إنه سافر بطلب من الركراكي رافق رضا الجعدي، الوداد الرياضي، إلى أنغولا، لخوض نصف نهائي عصبة الأبطال، أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي، بعد غد (السبت)، رغم معاناته بسبب الإصابة، وعدم جاهزيته لخوض المباراة. واستبعد أنيس شاغو، طبيب الوداد، في حديث ل”الصباح”، مشاركة اللاعب في المباراة، مبرزا أنأكمل القراءة »
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