الرياضة
شباب الحسيمة… تكلفة البقاء
مشاكل مالية ولاعبون دون مستحقات وجمعيات تطالب بتصحيح الوضع مع نهاية الخمسينات، وبعد حصول المغرب على استقلاله، تطوعت عدة فعاليات رياضية لإنشاء فريق شباب الحسيمة، وشهد أحد النوادي بالمدينة ميلاد الفريق. وكان لكل من أحمد العسراوي وبوخيار بانشو ومحمد العرصي “شيبولا” والبشريوي “توحيت”، دور مهم في التوقيع على شهادة الميلاد،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا