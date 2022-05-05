الرياضة
الفتح يجري أولى صفقات الموسم المقبل
تعاقد مع عزري المنصورية وسلامي يسعى لضخ دماء جديدة أجرى الفتح الرياضي أول تعاقداته للموسم الرياضي المقبل، بعد أن وقع لأمين عزري، لاعب جمعية المنصورية، الممارس بالقسم الوطني هواة، لثلاثة مواسم قابلة للتجديد. وعلمت “الصباح” أن الفريق الرباطي بادر إلى التعاقد مع أمين عزري لثلاثة مواسم، لتغطية الخصاص الذي يعانيهأكمل القراءة »
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