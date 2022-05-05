الرياضة
الرجاء والوداد يستنجدان بمجلس المدينة
الفريقان يعولان على انتعاشة المدرجات لإنهاء نزاعات تتجاوز 3 ملايير طالب الرجاء والوداد الرياضيان، برفع المنحة المقدمة من قبل مجلس مدينة البيضاء، إلى 500 مليون للفريق الواحد، بعدما تراجعت في السنوات الماضية إلى 200 مليون. وعلمت «الصباح» أن الفريقين توجها بطلب إلى مجلس المدينة، بعد الاتفاق مع مسؤوليه، بغية إعادةأكمل القراءة »
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