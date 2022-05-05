fbpx
الرياضة

الرجاء والوداد يستنجدان بمجلس المدينة

منذ 8 دقائق
الفريقان يعولان على انتعاشة المدرجات لإنهاء نزاعات تتجاوز 3 ملايير طالب الرجاء والوداد الرياضيان، برفع المنحة المقدمة من قبل مجلس مدينة البيضاء، إلى 500 مليون للفريق الواحد، بعدما تراجعت في السنوات الماضية إلى 200 مليون. وعلمت «الصباح» أن الفريقين توجها بطلب إلى مجلس المدينة، بعد الاتفاق مع مسؤوليه، بغية إعادةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة