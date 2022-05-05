وطنية
برلمانيون رفضوا التصريح بممتلكاتهم
تمكنت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، رفقة قضاتها، من ضبط تلاعب برلمانيين، ومنتخبي مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والبلديات، بقائمة التصريح بممتلكاتهم، إذ أخفوا ما يملكون لدى الإدارات المعنية المكلفة بدراسة الاستمارات المودعة لدى المجالس الجهوية للحسابات، أو المجلس الأعلى بالرباط، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادر أن بعضأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا