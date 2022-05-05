fbpx
وطنية

برلمانيون‭ ‬رفضوا‭ ‬التصريح‭ ‬بممتلكاتهم

منذ 8 دقائق
تمكنت‭ ‬زينب‭ ‬العدوي،‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات،‭ ‬رفقة‭ ‬قضاتها،‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬تلاعب‭ ‬برلمانيين،‭ ‬ومنتخبي‭ ‬مجالس‭ ‬الجهات‭ ‬والعمالات‭ ‬والأقاليم‭ ‬والبلديات،‭ ‬بقائمة‭ ‬التصريح‭ ‬بممتلكاتهم،‭ ‬إذ‭ ‬أخفوا‭ ‬ما‭ ‬يملكون‭ ‬لدى‭ ‬الإدارات‭ ‬المعنية‭ ‬المكلفة‭ ‬بدراسة‭ ‬الاستمارات‭ ‬المودعة‭ ‬لدى‭ ‬المجالس‭ ‬الجهوية‭ ‬للحسابات،‭ ‬أو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬بالرباط،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”.‬ وأفادت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬بعض‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة