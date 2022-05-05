الرياضة
المغضوب عليهم يحسمون مصير وحيد
«كاف» تكشف برنامج تصفيات «كان 2023» ومباراة جنوب إفريقيا بالرباط كشفت مصادر مطلعة أن اجتماع الحسم ينتظر وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة، بعد عودته من فرنسا، حيث يوجد في عطلة. وينتظر أن تترتب عن الاجتماع قرارات هامة، أبرزها الحسم في مستقبل خاليلوزيتش مع المنتخب الوطني، وتسطيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا