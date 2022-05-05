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الرياضة

المغضوب عليهم يحسمون مصير وحيد

منذ 8 دقائق
«كاف» تكشف برنامج تصفيات «كان 2023» ومباراة جنوب إفريقيا بالرباط كشفت مصادر مطلعة أن اجتماع الحسم ينتظر وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة، بعد عودته من فرنسا، حيث يوجد في عطلة. وينتظر أن تترتب عن الاجتماع قرارات هامة، أبرزها الحسم في مستقبل خاليلوزيتش مع المنتخب الوطني، وتسطيرأكمل القراءة »


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