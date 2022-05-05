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العطش يهدد 54 مدينة
تخوفات من انقطاع الماء في الصيف تضع بركة في مرمى الانتقادات يهدد العطش عشرات المدن والقرى، ما دفع برلمانيين إلى مساءلة نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قصد ضمان التدخل الاستباقي للحكومة لتغطية الطلب وتفادي الاحتجاجات. وستعرف وجدة ومراكش خصاصا في المياه الصالحة للشرب، بتأكيد من مؤسسة رسمية، وستسجل صعوبة تزويدأكمل القراءة »
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