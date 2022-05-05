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منذ 8 دقائق
سينما‭ ‬ سيكون‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬فيلم‭ ‬النجم‭ ‬العالمي‭ ‬توم‭ ‬كروز‭ ‬الجديد‭ ‬Top Gun،‭ ‬بالقاعات‭ ‬السينمائية،‭ ‬إذ‭ ‬سيتــــــــــم‭ ‬عرضه‭ ‬بسينما‭ ‬ميغاراما‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬ماي‭ ‬الجاري‭.‬ وتدور‭ ‬أحداث‭ ‬الفيلم‭ ‬حول‭ ‬الطيار‭ ‬بيت‭ ‬ميتشل‭ ‬ويقوم‭ ‬بتشخيص‭ ‬دوره‭ ‬توم‭ ‬كروز‭ ‬الذي‭ ‬يلتحق‭ ‬بحاملة‭ ‬طيارات‭ ‬إذ‭ ‬يقود‭ ‬طائرة‭ ‬إف‭ ‬16‭ ‬والتابعة‭ ‬لبحرية‭أكمل القراءة »


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