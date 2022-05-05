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بلانات
سينما سيكون أمام الجمهور فرصة سانحة لمشاهدة فيلم النجم العالمي توم كروز الجديد Top Gun، بالقاعات السينمائية، إذ سيتــــــــــم عرضه بسينما ميغاراما في 25 ماي الجاري. وتدور أحداث الفيلم حول الطيار بيت ميتشل ويقوم بتشخيص دوره توم كروز الذي يلتحق بحاملة طيارات إذ يقود طائرة إف 16 والتابعة لبحريةأكمل القراءة »
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