وطنية
مغاربة يرافعون حول الصحراء في المكسيك
مركز الذاكرة المشتركة ينظم ندوات في المنتدى الاجتماعي العالمي شارك مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم في المنتدى الاجتماعي العالمي، الذي ينعقد في المكسيك، لمناقشة عدة قضايا ، ومنها الوحدة الترابية، وإعلاء المقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية. ونظم المنتدى ندوة تحت عنوان “من أجل فهم المقترح المغربيأكمل القراءة »
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