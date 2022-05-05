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وطنية

مغاربة‭ ‬يرافعون‭ ‬حول‭ ‬الصحراء‭ ‬في‭ ‬المكسيك

منذ 8 دقائق
بوطيب‭ ‬والوفد‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬فاتح‭ ‬ماي‭ ‬بالمكسيك‭                 (‬خاص‭)‬
مركز‭ ‬الذاكرة‭ ‬المشتركة‭ ‬ينظم‭ ‬ندوات‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الاجتماعي‭ ‬العالمي‭ ‬ شارك‭ ‬مركز‭ ‬الذاكرة‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والسلم‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الاجتماعي‭ ‬العالمي،‭ ‬الذي‭ ‬ينعقد‭ ‬في‭ ‬المكسيك،‭ ‬لمناقشة‭ ‬عدة‭ ‬قضايا‭ ‬،‭ ‬ومنها‭ ‬الوحدة‭ ‬الترابية،‭ ‬وإعلاء‭ ‬المقترح‭ ‬المغربي‭ ‬للحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬بالأقاليم‭ ‬الصحراوية‭.‬ ونظم‭ ‬المنتدى‭ ‬ندوة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ “‬من‭ ‬أجل‭ ‬فهم‭ ‬المقترح‭ ‬المغربي‭أكمل القراءة »


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