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وطنية

عراقيل‭ “‬تغلق‭” ‬أبواب‭ ‬ملاعب‭ ‬القرب

منذ 8 دقائق
شباب‭ ‬ممنوعون‭ ‬من‭ ‬ولوج‭ ‬الملاعب‭        (‬أرشيف‭)‬
دراسة‭ ‬أولية‭ ‬صادمة‭ ‬للمجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬تعلن‭ ‬فشل‭ ‬مشروع‭ ‬صرفت‭ ‬عليه‭ ‬الملايير كشف‭ ‬استطلاع‭ ‬حديث‭ ‬أنجزه‭ ‬المجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والبيئي،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إعداد‭ ‬رأيه‭ ‬حول‭ “‬اقتصاد‭ ‬الرياضة‭”‬،‭ ‬أن‭ ‬نصف‭ ‬المغاربة،‭ ‬غير‭ ‬راضين‭ “‬بتاتا‭” ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬ملاعب‭ ‬القرب،‭ ‬في‭ ‬حين،‭ ‬عبر‭ ‬9‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬رضاهم‭ ‬التام‭ ‬على‭ ‬إمكانية‭أكمل القراءة »


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