وطنية
عراقيل “تغلق” أبواب ملاعب القرب
دراسة أولية صادمة للمجلس الاقتصادي تعلن فشل مشروع صرفت عليه الملايير كشف استطلاع حديث أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إعداد رأيه حول “اقتصاد الرياضة”، أن نصف المغاربة، غير راضين “بتاتا” عن إمكانية الولوج إلى ملاعب القرب، في حين، عبر 9 في المائة فقط عن رضاهم التام على إمكانيةأكمل القراءة »
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