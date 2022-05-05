وطنية
حملة تفتيش لقيادات الضواحي
نفذت لجان مركزية من الداخلية حملة تفتيش في قيادات ضواحي البيضاء والمحمدية، إذ علمت «الصباح» أن عقوبات تأديبية باتت تهدد مجموعة من رجال السلطة في المجال القروي من تراب عمالة المحمدية، وأن لجنة تفتيش يترأسها وال طلبت إحضار قائد على وجه السرعة إلى مقر العمالة. ويواجه قائد قيادة سيدي موسىأكمل القراءة »
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