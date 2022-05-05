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وطنية

أسعار القمح تواصل الارتفاع

منذ 8 دقائق
أكد البنك الدولي أن الحرب في أوكرانيا أحدثت صدمة كبيرة لأسواق السلع الأولية، وأدت إلى تغيير أنماط التجارة والإنتاج والاستهلاك كما ستبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى نهاية 2024. وتوقع تقرير البنك الدولي أن تزيد أسعار القمح بأكثر من 40% لتصل إلى أعلى مستوى، ما سيشكل ضغطا على الاقتصادات الناميةأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق
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