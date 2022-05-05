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الرياضة

منتخب الدراجات بطواف بنين

منذ 9 دقائق
يشارك المنتخب الوطني للدراجات، في طواف بنين، الذي انطلق مع بداية الأسبوع الجاري، ويعرف مشاركة منتخبات مهمة من إفريقيا وأوربا. وتشارك في النسخة 17، التي يبلغ طولها 750 كيلومترا، منتخبات جنوب إفريقيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبوركينافاسو والكامرون وكوت ديفوار وألمانيا وطوغو ومالي ونيجيريا، ثم بنين، إذ سيكون الهدف من المشاركةأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق
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