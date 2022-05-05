الصباح الفني
بن جلون يقدم ”لون الكلمات”
يحتضن رواق “لاتوليي 21” بالبيضاء، في الفترة ما بين 10 ماي الجاري إلى 30 منه، معرضا فنيا للكاتب المغربي الطاهر بن جلون، الذي يقدم نفسه في هذا المعرض فنانا تشكيليا بعيدا عن صفة الروائي والمترجم التي اشتهر بها. المعرض يحمل شعار “لون الكلمات” سيكون فرصة للزوار لاكتشاف لوحات حديثة منأكمل القراءة »
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