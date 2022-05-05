fbpx
الصباح الفني

بن‭ ‬جلون‭ ‬يقدم‭ ‬‭”‬لون‭ ‬الكلمات‭”‬

منذ 6 دقائق
بن‭ ‬جلون‭ (‬خاص‭)‬
يحتضن‭ ‬رواق‭ “‬لاتوليي‭ ‬21‭” ‬بالبيضاء،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬ماي‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬منه،‭  ‬معرضا‭ ‬فنيا‭ ‬للكاتب‭ ‬المغربي‭ ‬الطاهر‭ ‬بن‭ ‬جلون،‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬فنانا‭ ‬تشكيليا‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬صفة‭ ‬الروائي‭ ‬والمترجم‭ ‬التي‭ ‬اشتهر‭ ‬بها‭.‬ المعرض‭ ‬يحمل‭ ‬شعار‭ “‬لون‭ ‬الكلمات‭” ‬سيكون‭ ‬فرصة‭ ‬للزوار‭ ‬لاكتشاف‭ ‬لوحات‭ ‬حديثة‭ ‬من‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 6 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة