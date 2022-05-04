أســــــرة
اختيار البرتقالي للديكور
يعتبر اللون البرتقالي من الألوان التي تواكب صيحات الموضة للسنة الجارية، كما أن من خصائصه أنه يعتبر محفزا على النشاط والتفاعل الاجتماعي، إلى جانب أنه يعد فاتحا للشهية. وينصح المختصون في الديكور عند استعمال البرتقالي في الديكور المنزلي باتباع عدة خطوات أساسية، سواء تعلق الأمر بغرف المعيشة أو غرف الأطفالأكمل القراءة »
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