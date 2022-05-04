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أســــــرة

اختيار‭ ‬البرتقالي‭ ‬للديكور

منذ 10 دقائق
يمكن‭ ‬طلاء‭ ‬جدار‭ ‬واحد‭ ‬به‭(‬خاص‭)‬
يعتبر‭ ‬اللون‭ ‬البرتقالي‭ ‬من‭ ‬الألوان‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬صيحات‭ ‬الموضة‭ ‬للسنة‭ ‬الجارية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬خصائصه‭ ‬أنه‭ ‬يعتبر‭ ‬محفزا‭ ‬على‭ ‬النشاط‭ ‬والتفاعل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أنه‭ ‬يعد‭ ‬فاتحا‭ ‬للشهية‭.‬ وينصح‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ ‬الديكور‭ ‬عند‭ ‬استعمال‭ ‬البرتقالي‭ ‬في‭ ‬الديكور‭ ‬المنزلي‭ ‬باتباع‭ ‬عدة‭ ‬خطوات‭ ‬أساسية،‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بغرف‭ ‬المعيشة‭ ‬أو‭ ‬غرف‭ ‬الأطفال‭أكمل القراءة »


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