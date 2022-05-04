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أســــــرة

التنويم‭ ‬المغناطيسي‭ ‬لتخفيض‭ ‬الوزن

منذ 10 دقائق
تحديد‭ ‬أسباب‭ ‬السمنة‭ ‬قبل‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حصص‭ ‬التنويم‭ (‬خاص‭)‬
فريجي‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬العقل‭ ‬الباطني‭ ‬لتغيير‭ ‬عادات‭ ‬غير‭ ‬صحية يعتقد‭ ‬الكثيرون‭ ‬أن‭ ‬إنقاص‭ ‬الوزن‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬السمنة،‭ ‬يتطلبان‭ ‬اتباع‭ ‬حمية‭ ‬غذائية‭ ‬وممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬المتعبة‭ ‬والتي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجهد،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬طرق‭ ‬أخرى‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد،‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬تكلف‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬العناء،‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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