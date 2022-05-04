أســــــرة
التنويم المغناطيسي لتخفيض الوزن
فريجي قالت إنه يساعد على التواصل مع العقل الباطني لتغيير عادات غير صحية يعتقد الكثيرون أن إنقاص الوزن والتخلص من السمنة، يتطلبان اتباع حمية غذائية وممارسة التمارين الرياضية المتعبة والتي تحتاج إلى الكثير من الجهد، لكن هناك طرق أخرى للتخلص من الوزن الزائد، وقد لا تكلف كل ذلك العناء، منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا