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ميثــاق دولــة اجتماعيــة
حوار الحكومة والنقابات على سكة تنزيل المشروع الملكي للحماية الاجتماعية جانب من احتفالات فاتح ماي وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، السبت الماضي، على محضر اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي فتح الطريق أمام تحسينأكمل القراءة »
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