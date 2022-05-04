الصباح الفني
بنجبارة تستعد للغناء
أعلنت الممثلة هند بنجبارة، بعدما شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية، وتألقها في العمل الرمضاني “لمكتوب”، تخطيطها لخوض تجربة جديدة بعيدا عن التمثيل، إذ وضعت اللمسات الأخيرة من أجل الدخول إلى عالم الغناء وطرحت أغنية منفردة. وقالت بنجبارة إنها تستعد لطرح أغنية خاصة بها، وهي مغامرة بالنسبة إليها، وافقت علىأكمل القراءة »
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