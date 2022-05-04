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الصباح الفني

بنجبارة‭ ‬تستعد‭ ‬للغناء

منذ 8 دقائق
أعلنت‭ ‬الممثلة‭ ‬هند‭ ‬بنجبارة،‭ ‬بعدما‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬وتألقها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الرمضاني‭ “‬لمكتوب‭”‬،‭ ‬تخطيطها‭ ‬لخوض‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭  ‬التمثيل،‭ ‬إذ‭ ‬وضعت‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬الغناء‭ ‬وطرحت‭ ‬أغنية‭  ‬منفردة‭.‬ وقالت‭ ‬بنجبارة‭ ‬إنها‭ ‬تستعد‭ ‬لطرح‭ ‬أغنية‭ ‬خاصة‭ ‬بها،‭ ‬وهي‭ ‬مغامرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليها،‭ ‬وافقت‭ ‬على‭أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق
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