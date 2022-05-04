الرياضة
هلال الناظور … العودة إلى الأضواء
الفريق صعد إلى الهواة بعد سبع سنوات في بطولة العصبة صعد أخيرا هلال الناظور لكرة القدم، الذي تأسس نهاية الخمسينات، إلى بطولة القسم الثاني هواة. ونجح الفريق الناظوري في العودة إلى الهواة بعد غياب سبعة مواسم، لعبها في القسم الجهوي الأول الممتاز التابع لعصبة الشرق. وساهم في صعود الفريق مجموعةأكمل القراءة »
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